Secretário de Trump afirma que Brasil precisa passar por ‘ajustes’ para evitar prejuízos aos EUA

O secretário de Comércio do governo Donald Trump, Howard Lutnick, defendeu que o Brasil seja "consertado" porque, "toma ações que prejudicam" os Estados Unidos (EUA). A declaração foi dada durante entrevista do político, neste sábado (27), ao NewsNation.

De acordo com o secretário norte-americano, há "um monte de países para consertar, como Suíça, Brasil e Índia". A fala ocorre em um contexto de tensões bilaterais marcadas por medidas protecionistas implementadas por Trump desde o início deste ano.

No caso do Brasil, o governo norte-americano impôs tarifas adicionais a uma série de produtos brasileiros no primeiro semestre deste ano.

À época, Trump alegou práticas comerciais desvantajosas e desequilíbrios no fluxo de exportações e importações. As medidas ampliaram o atrito diplomático e econômico entre os dois países.

Temos um monte de países para consertar, como Suíça e Brasil. Eles têm um problema. Índia. Esses são países que precisam reagir corretamente aos Estados Unidos. Abrir seus mercados, parar de tomar ações que prejudiquem os Estados Unidos, e é por isso que estamos em desvantagem com eles. Howard Lutnick Secretário de Comércio do governo Donald Trump

"Um país pequeno como a Suíça tem um déficit comercial de US$ 40 bilhões com os EUA. Porque dizem: 'Bem, é um pequeno país rico'. Sabe por que eles são um pequeno país rico? Porque nos vendem US$ 40 bilhões a mais em produtos", acrescentou Lutnick.

Saídas para a crise

Diante das tensões econômicas e diplomáticas, autoridades brasileiras e norte-americanas continuam buscando canais de diálogo.

Em março, o vice-presidente Geraldo Alckmin participou de uma videoconferência com Lutnick para discutir alternativas que minimizem os impactos das tarifas sobre setores produtivos do Brasil e criem espaço para um novo entendimento comercial.

Outro avanço importante ocorreu na última semana, quando Trump e Lula (PT) tiveram um rápido encontro durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque. Os dois exaltaram a "química" do encontro e prometeram uma reunião bilateral.

Veja também PontoPoder Após encontro com Trump na ONU, Lula diz que 'pintou uma química boa mesmo' Mundo Na ONU, Lula cita condenação de Bolsonaro e defende Judiciário

Conforme mostrou o Diário do Nordeste, a nova conversa entre os dois é planejada de forma cautelosa pelo governo brasileiro.

Interlocutores do petista estudam que o contato ocorra por meio de telefonema ou videoconferência.

Só após essa primeira conversa, haveria então um encontro presencial, com possibilidade de ocorrer em um terceiro País.