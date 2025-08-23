‘Se depender de nós, tarifaço acaba amanhã’, diz Alckmin
O vice-presidente também anunciou mais recursos para o contingenciamento dos prejuízos para as empresas afetadas pelas tarifas
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), disse que o interesse do Governo do Brasil é chegar a um acordo com o presidente dos Estados Unidos e encerrar o chamado “tarifaço”.
"Se depender de nós, acaba amanhã. Acho que temos espaço para buscar um bom entendimento", afirmou Alckmin.
Durante visita, neste sábado (23), a uma concessionária na cidade de São Paulo, o político também falou sobre as próximas medidas do Governo Lula para minimizar o impacto da sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros comercializados nos Estados Unidos.
Alckmin anunciou mais recursos para o contingenciamento dos prejuízos para as empresas afetadas pelas tarifas.
Segundo ele, o BNDES aumentou o crédito disponível de R$ 30 bilhões para R$ 40 bilhões. Segundo ele, a ideia é garantir a assistência também para negócios de médio e pequeno porte.
Ele também exaltou os produtos já isentos da sobretaxa, especialmente o aço e o alumínio, e revelou que há possibilidade de novos serem inseridos no rol de exceções.
“Isso ajuda na competitividade de tudo o que tem aço e alumínio: máquinas, retroescavadeiras, motocicletas, produtos industriais”, afirmou.
“O trabalho é esse: diálogo e negociação. Sempre tem espaço para entendimento”, concluiu.