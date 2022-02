Leia Mais

Dessa forma, o recurso possibilita enviar um coração ao autor da postagem, que será visualizada por ele em uma lista com todos os que deram like na publicação, a exemplo do que já acontece com as curtidas no feed.

Até então, os stories curtidos e as demais reações chegavam por mensagem direta, o que acabava sobrecarregando a caixa de entrada das DMs com conteúdo pouco relevante.

❤️ Private Story Likes ❤️



Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.



Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw — Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022

O novo botão ficará no rodapé da publicação, entre a caixa para digitar mensagens e o ícone do avião, utilizado para encaminhar a postagem. Basta tocar nele para indicar que você gostou do conteúdo, sem a necessidade de enviar um emoji ou digitar qualquer texto.

“A ideia aqui é garantir que as pessoas possam expressar mais apoio umas às outras, mas também limpar um pouco os DMs. “As mensagens são uma prioridade fundamental para nós, e uma grande parte disso é focar em DMs entre você e as pessoas que você gosta", disse Mosseri.