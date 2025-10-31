Novo sistema estreia no dia 15 de setembro e traz recursos de inteligência artificial
Veja quatro aplicativos gratuitos que ajudam a melhorar o espaço de smartphones
O cache do seu celular deve ser limpo com frequência, para não haver excesso de conteúdo armazenado na memória.
Além do iPhone, a mudança vale para o watchOS, o macOS e o iPadOS
Medida pode triplicar o preço do smartphone no País
De tempos em tempos, o aplicativo deixa de ser compatível com dispositivos e sistemas operacionais mais velhos
Mudança começa a valer a partir do dia 5 de maio
Aparelhos já possuem mais de 10 anos de existência
As reclamações foram registradas em Fortaleza, Recife, Salvador, São Curitiba, Brasília e Porto Alegre
Atualização do sistema operacional da Apple inclui ainda outras ferramentas e correções de bugs