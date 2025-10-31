Diário do Nordeste
Aparelhos da nova linha de iPhone 17

Tecnologia

Apple revela modelos de iPhone compatíveis com sistema iOS 26

Novo sistema estreia no dia 15 de setembro e traz recursos de inteligência artificial

Redação 09 de Setembro de 2025
Sistemas Android e iOS possuem diferentes formas de limpar memória de smartphones

Tecnologia

Saiba como limpar a memória do celular: veja diferentes formas para Android e iOS

Veja quatro aplicativos gratuitos que ajudam a melhorar o espaço de smartphones

Redação 09 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de um celular Android e de um iPhone

Tecnologia

Saiba como limpar o cache do seu celular Android ou iPhone

O cache do seu celular deve ser limpo com frequência, para não haver excesso de conteúdo armazenado na memória.

Redação 16 de Junho de 2025
Imagem que destaca vários modelos de iPhones e um calendário digital com o número 26, simbolizando inovação tecnológica e comunicação móvel.

Tecnologia

iOS 26: veja a lista de iPhones que vão receber a nova atualização

Além do iPhone, a mudança vale para o watchOS, o macOS e o iPadOS

Redação 10 de Junho de 2025
Imagem de Donald Trump com expressão séria, usando terno azul e gravata vermelha, sentado em ambiente formal.

Mundo

Trump ameaça taxar Apple em 25% se iPhones não forem produzidos nos Estados Unidos

Medida pode triplicar o preço do smartphone no País

Redação 23 de Maio de 2025
Imagem mostra foco em mão segurado iphone 5c, um dos modelos no quais o whatsapp deixará de funcionar

Tecnologia

WhatsApp deixa de funcionar em iPhones antigos a partir de segunda-feira (5); veja quais

De tempos em tempos, o aplicativo deixa de ser compatível com dispositivos e sistemas operacionais mais velhos

Redação 02 de Maio de 2025
Imagem de um smartphone mostrando o aplicativo WhatsApp na tela, representando a comunicação instantânea e conectividade moderna.

Tecnologia

WhatsApp deixará de funcionar em versões antigas do iPhone e Android; veja quais

Mudança começa a valer a partir do dia 5 de maio

Redação 10 de Março de 2025
Usuários de antigos modelos de iPhone ficaram sem acesso ao WhatsApp em 2025

Tecnologia

WhatsApp deixará de funcionar em três modelos de iPhone em 2025; saiba mais

Aparelhos já possuem mais de 10 anos de existência

Redação 07 de Dezembro de 2024
Usuários estão reclamando de dificuldade para conectar app no celular

Tecnologia

Usuários relatam instabilidade no Instagram nesta sexta-feira (6)

As reclamações foram registradas em Fortaleza, Recife, Salvador, São Curitiba, Brasília e Porto Alegre

Redação 06 de Dezembro de 2024
Foco em mão segurando iphone. iOS 18.2 com ChatGPT integrado à Siri ganha data de lançamento; conheça novidades do sistema

Tecnologia

iOS 18.2 com ChatGPT integrado à Siri ganha data de lançamento; conheça novidades do sistema

Atualização do sistema operacional da Apple inclui ainda outras ferramentas e correções de bugs

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 04 de Novembro de 2024
