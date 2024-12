Usuários relatam instabilidade no Instagram nesta sexta-feira (6)

Usuários do aplicativo Instagram estão enfrentando instabilidade no uso da plataforma em smartphones, nesta sexta-feira (6).

Às 8h, o pico de notificações no Downdetector — plataforma de registros de reclamações de usuários de aplicativos — alcançou a marca de 463 registros de instabilidade.

Usuários do app relatam dificuldade no uso do "aplicativo móvel", "conexão do servidor" e a não atualização da "linha do tempo (feed)".

As reclamações foram registradas em Fortaleza, Recife, Salvador, São Curitiba, Brasília e Porto Alegre.

Vale destacar, que os usuários estão tendo dificuldade no acesso ao app do Instagram desde quinta-feira (5).

Até a publicação desta matéria, o Instagram não se pronunciou sobre a instabilidade da plataforma.