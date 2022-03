WhatsApp testa recurso que permite criar enquetes em grupos

O WhatsApp está desenvolvendo uma nova atualização, por meio do programa beta TestFlight, com um recurso que permite criar enquetes em grupos. De acordo com publicação do site WABetaInfo, desta segunda-feira (7), a versão contará com novas mudanças do aplicativo.

As evidências das novas funcionalidades foram encontradas na versão 22.6.0.70 para iOS. Nessa versão beta do iPhone, está sendo testado o recurso que permite criar enquetes em grupos.

O TestFlight se configura como um programa da empresa Apple voltado aos aplicativos. Nele, é possível testar novas versões com um grupo de usuários.

Ainda de acordo com o WABetaInfo, o recurso está em desenvolvimento e, por isso, não há mais detalhes sobre como funcionará.

FUNCIONAMENTO DA ENQUETE

O site ainda compartilhou uma imagem de como o novo recurso pode ser usado, mostrando o campo em que usuários podem definir qual será a pergunta.

As enquetes e as respostas escolhidas pelos usuários também contarão com criptografia, que impede que pessoas de fora da conversa tenham acesso aos votos.

Portanto, o recurso mantém a segurança dos usuários da mesma forma que o aplicativo já realiza com as outras mensagens enviadas no WhatsApp.