WhatsApp testa recurso que permite usuário ouvir áudio e acessar outras ferramentas ao mesmo tempo

Uma atualização ainda em análise pelo WhatsApp poderá permitir que usuários do aplicativo acessem outras funções do celular ao mesmo tempo em que ouvem um áudio.

A informação é do site WaBetaInfo, especializado na cobertura da plataforma. No entanto, a novidade irá contemplar inicialmente apenas a versão iOS.

Conforme o WaBetaInfo, caso o usuário não consiga ouvir o áudio ao alternar as funções no celular, como estar em um outro bate-papo, o recurso ainda não foi disponibilizado para teste na conta do WhatsApp.

A nova ferramenta ainda não será testada no WhatsApp beta para Android. Também não há data definida para o lançamento.