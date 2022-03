O aplicativo e o site para preencher a declaração do Imposto de Renda 2022 apresentam instabilidade, na manhã deste segunda-feira (7), no primeiro dia de operação do serviço. O erro no sistema impede que os contribuintes acessem as plataformas para elaborar e emitir o documento.

Em nota, a Receita Federal informou que a alta demanda provocou o problema. A recomendação do órgão é que os contribuintes aguardem e "tentem novamente mais tarde".

Ao acessar tanto o site quanto o aplicativo "Meu Imposto de Renda", aparece a mensagem abaixo.

Legenda: Erro registrado na manhã desta segunda-feira (7) Foto: Diário do Nordeste

A previsão é que 34,1 milhões de declarações sejam entregues neste ano.

Como declarar o IRPF pelo portal e-CAC,

A declaração do IRPF pode ser feita online, por meio do Portal e-CAC. Para fazer a declaração online, basta acessar o Portal e-CAC e realizar o login utilizando código de acesso ou por meio do site: "conta gov.br". Essa opção permite a importação de dados de anos anteriores e possibilita realizar a declaração pré-preenchida.

Como declarar o IRPF pelo aplicativo 'Meu Imposto de Renda'

A declaração também pode ser feita por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablet e para celular na App Store ou na Google Play.

Como declarar o IRPF pelo programa da Receita

Outra opção é baixar o programa do IRPF, que é diferente todos os anos. Por meio dessa plataforma é possível importar declarações anteriores e realizar a declaração completa.

O programa de declaração do IRPF 2022 fica disponível a partir das 8 horas desta segunda-feira (7). O contribuinte não deve realizar a declaração utilizando programas dos anos anteriores.

Para baixar, é necessário acessar o site da Receita Federal e escolher a opção de acordo com as configurações do computador.

Então, basta clicar no link para realizar o download. O programa aparecerá na barra de downloads do computador. Depois, clique no ícone para iniciar a instalação.