Testes de Covid-19 podem ser deduzidos do Imposto de Renda; veja regras

Com a pressão da demanda em razão da nova onda da pandemia, os testes para detectar a Covid-19 chegaram a custar R$ 300 em alguns laboratórios de Fortaleza. As pessoas que pagaram por esse serviço poderão deduzi-lo do Imposto de Renda (IR).

Todavia, a Receita Federal não vai considerar os exames realizados em farmácias, conforme previsto na legislação. Entram no cálculo como despesas médicas somente aqueles feitos em hospitais, laboratórios e clínicas.

Regras

O presidente da comissão de Jovens Lideranças Contábeis do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRCCE), Tiago Emerson, explica haver uma exceção.

"Caso o exame tenha sido feito em uma farmácia, mas a nota fiscal tenha sido transmitida por um laboratório, como ocorre em alguns estabelecimentos, ele poderá ser deduzido", exemplifica.

Outro ponto a ser observado, aponta, é o ano de exercício para o abatimento. Por exemplo, se o teste foi feito em 2020, entra para a base de cálculo de 2021. Neste caso, o contribuinte precisaria retificar o documento daquele ano.

No entanto, isso não vale para os contribuintes adeptos à declaração simplificada — utilizada por aqueles que não têm mutias despesas. “Sempre deve ser levado em conta do desembolso financeiro durante o ano de exercício”, frisa.

Os exames feitos esse ano, portanto, entrarão para o Imposto de Renda 2023. Tiago acrescenta que os contribuintes devem ficar atentos e guardar as notas fiscais. Isso porque, durante o preenchimento da declaração, deve-se incluir o nome e o CNPJ da empresa, além do valor.

“A recomendação é guardar as notas por até cinco anos”, enfatiza. Além do preenchimento, pode ser necessário para comprovação em casos de contestação das informações.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE