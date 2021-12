Como doar parte do imposto devido a instituições beneficentes?

Com a proximidade do início da declaração do Imposto de Renda 2022, o contribuinte pode começar a definir a quem destinar parte do imposto devido. É possível repassar até 6% do valor devido para instituições beneficentes.

As doações realizadas através da restituição do imposto de renda, por vezes, é a principal fonte de captação de recursos para programas sociais.

Por isso, saiba como doar e beneficiar diretamente crianças e jovens que vivem em vulnerabilidade social.

Como doar?

Qualquer contribuinte, pessoa física, que recolha Imposto de Renda pelo modelo completo da declaração pode destinar até 6% do seu IR, para isso: defina qual valor você irá destinar.

O ressarcimento do total destinado aos projetos sociais será concretizado no ano seguinte, seja como restituição ou como abatimento do valor a ser pago pelo imposto.

Até mesmo quem tem o imposto descontado em folha pode doar 6% do imposto devido e receber o valor doado como restituição.

Quais instituições ajudar?

A organização sem fins lucrativos, Nova Acrópole, através dos projetos sociais Criança para o Bem (PCPB) e o Instituto Paraense de Educação e Arte (IPEARTE), conseguem promover educação para crianças e jovens, contribuindo para a formação de uma sociedade mais humana, solidária e cidadã.

Os programas sociais da Nova Acrópole já atenderam mais de 4 mil crianças e jovens. Atualmente, 356 crianças, na faixa etária de 4 a 16 anos, são beneficiadas com o desenvolvimento de mais de 9.200 oficinas de esporte, artes e tutoria educacional por ano, além de transporte, lanche e toda assistência social e médica.

As doações realizadas através da restituição do imposto de renda são destinadas aos projetos de música e balé. Essa contribuição individual de centenas de pessoas aos projetos, Criança para o Bem e IPEARTE, possibilita a ampliação da sua atuação de forma gratuita e aberta à comunidade.