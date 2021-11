Ceará não aumentará alíquota do IPVA em 2022, mas imposto pode ficar mais caro; entenda

O contribuinte cearense poderá ter um alívio nas contas dos próximo ano porque a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) confirmou que as alíquotas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) não serão reajustadas para cima. Contudo, o valor pago devido ao tributo ainda poderá ser maior dependendo da valorização de cada carro.

A perspectiva se confirma pelo fato de que a Sefaz, apesar não de alterar a taxa referente ao IPVA, confirmou que o valor base dos veículos pode ter sido alterado nos últimos meses, considerando a valorização de preço durante a pandemia.

O mercado automobilístico tem sofrido muitas alterações em 2021 por conta de questões do mercado internacional, como a elevação de preços de matérias-primas e outros insumos, além do aumento dos valores cobrados no frete de mercadorias, considerando o Brasil ainda importa muitos veículos ou peças.

Além disso, o País tem passado por um cenário de estoques reduzidos e manutenção do nível de demanda por veículos seminovos, o que gera a valorização nos últimos meses.

Alarico Assumpção Júnior presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) “A demanda se mantém alta por parte do consumidor, mas há segmentos em que a espera por um veículo pode levar meses, em função dos baixos estoques das concessionárias, que não estão conseguindo ter todos os pedidos atendidos pelas fábricas, devido à falta de insumos e componentes. Esperamos pela normalização da produção, mas acreditamos que isso só ocorra em meados de 2022”

Caso emblemático do cenário automobilístico no Brasil é o anúncio da saída da Ford do País, influenciando até mesmo a produção da tradicional marca cearense de utilitários off-road Troller.

Previsão de alta

A confirmação desse possível aumento do valor cobrado para o IPVA pelo Governo do Estado na comparação entre 2020 e 2021, no entanto, dependerá da Tabela Fipe sobre o preço dos veículos no Brasil. O levantamento é publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Procurada por esta coluna para confirmação de valorização dos principais veículos no Brasil e no Ceará, a Fipe informou ainda não ter os dados consolidados.

Contudo, segundo previsões da própria instituição para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), os veículos novos e seminovos tiveram uma variação positiva de 16,04% e 27,63%, respectivamente, entre janeiro e outubro de 2021. Ou seja, ficaram mais caros neste ano.

O IPC mede a variação de preços de bens e serviços habituais de famílias com nível de renda situado entre 1 e 33 salários mínimos mensais.

Já considerando os últimos 12 meses até outubro passado, a valorização dos automóveis novos e usados foi de 19,32% e 31,87%, respectivamente.

Com esse cenário, a previsão é de que o valor base do IPVA fique mais caros para alguns carros, mas será preciso aguardar a divulgação da Fipe para analisar modelo por modelo.