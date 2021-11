Veja cuidados para não cair em golpes com Pix durante a Black Friday 2021

O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos que deve ser bastante usado na Black Friday. Inclusive, o varejo tem dado bons descontos nas compras para quem faz a transferência bancária instantânea, além da facilidade e rapidez na compra.

No entanto, é preciso tomar alguns cuidados ao usar a ferramenta para não correr o risco de cair em armadilhas durante as compras da Black Friday.

Confira algumas dicas de segurança e conheça seus direitos como consumidor.

Fique em alerta sempre

Para não cair em golpes através do Pix é importante ter atenção durante a transação e conferir todas as informações.

Nesse período também é comum receber links desconhecidos por meio de redes sociais, WhatsApp, e-mail ou SMS pedindo cadastro ou oferecendo brindes e descontos. Sempre tente se certificar das ofertas exageradas.

Além disso, a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-CE, Cláudia Santos, afirma ser importante checar a reputação das lojas online através de sites como o Reclame Aqui ou no site do Consumidor. Por meio deles, é possível verificar a opinião de outros clientes e o nível de satisfação da loja.

"Não dá tempo para o consumidor acompanhar a evolução de preço, então o que resta para ele é a pesquisa. O interessante é que seja em, pelo menos, 3 lojas, sejam elas online ou físicas. E, claro, sempre desconfie dos preços muito abaixo do mercado. Produtos com preço muito abaixo pode não chegar", explica.

Cuidado com a plataforma de e-commerce

Se você optar por lojas online, é importante que a compra seja finalizada no mesmo site ou aplicativo. Dessa forma, você terá garantia de ressarcimento caso a encomenda não chegue.

Caso o vendedor peça para finalizar a transação em outro site ou para transferir o dinheiro, desconfie.

Cláudia alerta para o crescimento dos sites fakes durante este período de Black Friday.

"O consumidor tem que ficar atento a sites suspeitos. Verificar o CNPJ da empresa e se for pessoa física, o CPF, telefone de contato, endereço, canal para que o consumidor possa garantir o direito de arrependimento da compra, entre outros detalhes", detalha.

Coloque um limite para suas transações

É preciso estabelecer um limite para transferência por Pix, mesmo que você tenha interesse de realizar uma transação de alto valor. A dica aqui é que se o valor a ser transferido for mais alto que o limite, é interessante negociar para fazer duas transferências.

QR code falso

O QR code é uma ferramenta que agiliza a compra. Nele, deve esta disponível o destino da transação e o valor do pagamento. Tenha calma antes de concluir a transferência, é preciso certificar-se de que o valor está correto, assim como o destino do pagamento.

"Dê preferência a pagamento via cartão de crédito, pois fica mais fácil de reaver o dinheiro que pagou, em caso de problema na compra", aconselha Cláudia Santos.

Dicas para evitar cair em práticas abusivas

Acompanhe a evolução de preços dos produtos monitorados pelo Procon;

Pesquise em sites de busca de preços o comportamento do valor do produto de seu interesse nos últimos meses;

Registre os preços antes da Black Friday com prints da tela ou foto;

Compre em sites confiáveis. Para verificar a segurança da página, clique no símbolo de cadeado que aparece no canto da barra de endereço ou no rodapé da tela. O endereço da loja virtual deve começar com (https://);

Todo site deve exibir o CNPJ da empresa ou o CPF da pessoa responsável, além de informar o endereço físico onde a loja possa ser encontrada ou o endereço eletrônico para que possa ser contatada e números de telefone;

Computadores de acesso público não devem ser usados para comércio eletrônico;

Analise a descrição do produto e compare com outras marcas;

Imprima ou salve todos os documentos que demonstrem a oferta e confirmação do pedido (comprovante de pagamento, contrato, anúncios etc.);

Nas compras pela internet, dê preferência ao pagamento com cartão de crédito, de forma parcelada. Isto pode ajudar o consumidor a pedir cancelamento da compra ou devolução de valores, caso seja vítima de golpes;

Gere um cartão de crédito temporário no app de sua operadora. Geralmente, esses cartões servem somente para uma compra efetuada. Isso reduz a possibilidade de clonagem de dados e senhas.

Fonte: Procon Fortaleza

Saiba quais são os seus direitos na Black Friday

Produto em promoção ou liquidação possui as mesmas garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC);

Na compra de eletroeletrônicos, peça para testar o funcionamento do aparelho;

Nas compras feitas pela internet, por telefone ou catálogo, existe o “direito de arrependimento” para desistir da compra sem qualquer motivo. O prazo para desistência é de sete dias, a contar da data de recebimento do produto;

No pagamento com cartão de débito/crédito, poderá haver diferenciação de preços em relação a valores pagos em dinheiro;

A loja não é obrigada a trocar o presente que não tenha defeito. No entanto, se o vendedor afirmar que realizará a troca, em qualquer situação, o consumidor deverá solicitar por escrito;

A garantia legal de produto/serviço não durável é de 30 dias e de produto/serviço durável é de 90 dias, de acordo com o CDC;

A garantia legal é complementar à contratual. Portanto, se um produto tem garantia do fabricante de 12 meses, a garantia total deverá ser acrescida de mais 90 dias da garantia legal, ou seja, 15 meses;

Se houver divergência entre o preço anunciado com o registrado no caixa, o consumidor deverá pagar o menor valor;

Peça a nota fiscal com a discriminação do produto ou do serviço detalhadamente.

Fonte: Procon Fortaleza