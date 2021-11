Ceará está próximo de confirmar dois novos investimentos estrangeiros em hidrogênio verde

O Governo Estado está mais perto de fechar novos dois acordos de entendimento para ter investimentos em hidrogênio verde.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará, Maia Júnior, dois projetos que estavam sendo elaborados com a Sedet foram concluídos e esperam apenas questões de agenda para serem assinados com duas empresas estrangeiras.

A confirmação dos novos memorandos deve elevar para 14 o número de projetos no setor de hidrogênio verde no Ceará, considerando os 12 acordos já assinados.

Apesar da conclusão dos projetos, ainda não há definição da potência ou nível de produção.

Após a assinatura, as empresas deverão iniciar a fase de estudos de viabilidade econômica e financeira para mensurar aportes e fazer projeções sobre produção.

Além dos 2 protocolos finalizados, o Estado ainda trabalha em pelo menos 4 novos projetos, que ainda estão em negociação.

Vejas as empresas que já assinaram memorando de entendimento com o Governo do Estado: