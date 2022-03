Apple libera iOS 15.4 com desbloqueio via Face ID para usuários com máscara

Após dois anos de pandemia de Covid-19, a Apple liberou a possibilidade de reconhecer o usuário pelo Face ID mesmo ele estando de máscara de proteção. A novidade é possível com o sistema operacional iOS 15.4, lançado nesta segunda-feira (14).

A função, no entanto, só é compatível com os modelos da linha iPhone 12 ou iPhone 13. A atualização também traz o Controle Universal envolvendo os tablets e computadores da Apple, segundo informações do site Olhar Digital.

O Controle Universal ainda permite levar o ponteiro do mouse de um tablet para o computador, ou vice-versa e com ele o usuário consegue arrastar arquivos, facilitando o compartilhamento já para quem tem um Mac e um iPad.

Legenda: Novidade é compatível a partir do iphone 12 Foto: Reprodução

Para usar o Controle Universal, o usuário precisa do iPad com o iPadOS 15.4 e o Mac rodando o macOS Monterey 12.3, lançado também nesta segunda-feira (14).

Novos emojis

O iOS 15.4 também traz novos emojis com rostos, gestos e objetos da casa, incluindo o de apertar as mãos, que possuem tons de pele diferentes para cada um dos lados.

O SharePlay do FaceTime pode ser iniciado direto dos apps compatíveis e quem estiver na União Europeia agora consegue colocar o comprovante de vacina no app Carteira, onde já ficam cartões de crédito e meios de pagamento para transporte público em algumas cidades.