Amazon anuncia 2ª rodada de demissões com corte de 9 mil funcionários

A Amazon anunciou, nesta segunda-feira (20), que vai demitir mais 9 mil funcionários em uma segunda rodada de cortes na empresa. A decisão foi comunicada pelo presidente-executivo da empresa, Andy Jassy.

A nova onda de demissões vem após anúncio feito por Jassy no início deste ano, quando a empresa confirmou que cortaria ao menos 18 mil funcionários. No ano passado, em novembro, a previsão inicial era de que 10 mil pessoas deixassem a companhia.

Entretanto, com este novo anúncio, o número já chega a quase 30 mil trabalhadores dispensados. Ao todo, a Amazon tinha mais de 1,5 milhão de trabalhadores, no posto de segunda maior empregadora privada dos Estados Unidos, atrás do Walmart, segundo a Reuters.

"Como acabamos de concluir a segunda fase do nosso plano operacional na semana passada, estou escrevendo para compartilhar que pretendemos eliminar cerca de 9 mil posições a mais nas próximas semanas, principalmente na AWS, PXT, publicidade e Twitch", escreveu ele.

Instabilidade

A motivação, informou Jassy, está na instabilidade econômica. "Dada a economia incerta em que residimos e a incerteza que existe no futuro próximo, optamos por ser mais simplificados em nossos custos e número de funcionários", completou.

A Amazon, inlcusive, não é a única empresa de tecnologia fazendo demissões. Meta, Twitter, Microsoft e Alphabet (Google) também anunciaram a diminuição no quadro de funcionários.

Na Meta, por exemplo, a previsão é de que mais 10 mil funcionários sejam cortados, além de que novas vagas foram congeladas. Em novembro de 2022, a empresa já havia desligado 11 mil funcionários.