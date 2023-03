Meta demite 10 mil funcionários em nova rodada de demissões

Em menos de cinco meses, a Meta realizou uma segunda rodada de demissões e 10 mil pessoas foram desligadas no Facebook. A empresa também anunciou o congelamento de vagas. A divulgação foi feita pelo CEO, Mark Zuckerberg, nas redes sociais.

Conforme Zuckerberg, também é esperado o congelamento de cinco mil vagas. "A meta é construir um futuro de conexões humanas. O objetivo desse trabalho é nos fazer uma empresa de tecnologia melhor e melhorar a performance financeira de um ambiente difícil para que possamos executar nossa visão de longo prazo", relatou nas redes.

O CEO ainda frisou a dificuldade de se despedir de colegas "talentosos e apaixonados que fazem parte do nosso sucesso".

DEMISSÕES NA META

Em novembro, a Meta informou que planejava demitir cerca de 87 mil funcionários em todo o mundo. A resolução surgiu após a empresa perder US$ 4,4 bilhões no terceiro quadrimestre de 2022. De acordo com o Wall Street Journal, o mercado financeiro estaria preocupado com a criação do MetaVerso e a perda de usuários anunciadas pela empresa.