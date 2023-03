Meta, dona do Facebook e Instagram, planeja criar rede social concorrente do Twitter

A Meta, proprietária das rede Facebook, Whatsapp e Instagram, anunciou nesta sexta-feira (10) que começou a desenvolver uma plataforma para concorrer com o Twitter.

A empresa informou por email que um novo ambiente virtual para autoridades, criadores e figuras públicas deve ser criado. "Acreditamos que há uma oportunidade para um espaço separado onde criadores e figuras públicas podem compartilhar atualizações oportunas sobre seus interesses", disse.

A plataforma usará tecnologia que permite o site siga operando com transparência. De acordo com o jornal Financial Times, a nova rede social deve surgir após novas demissões.

OUTRAS PLATAFORMAS

Algumas plataformas já surgiram como alternativa ao twitter, sendo elas o Bluesky, Mastodon e o Koo. O Bluesky é nova rede social do criador do twitter Jack Dorsey. Ela chegou à App Store para convidados e o aplicativo está disponível apenas na versão beta. O aplicativo não está disponível em celulares Android.

O Mastodon, criado pelo jovem programador alemão Eugen Rochko, e era a grande aposta dos veículos especializados. A ferramenta funciona no mesmo estilo que a plataforma de Musk, ou seja, um microblog.

A rede social Koo foi lançado em 2020 na Índia e viralizou no Brasil no segundo semestre de 2022. O aplicativo, semelhante ao Twitter, promete ser o substituto da rede do passarinho azul. Mais de dois milhões de brasileiros baixaram a ferramenta.