Polícia investiga assédio contra cantora da Mastruz com Leite

O Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), divisão da Polícia Civil do Ceará, iniciou investigações, mesmo sem denúncia formal, sobre o caso de abuso de um membro da banda Mastruz com Leite contra a cantora Larissa Ferreira.

A vocalista da banda publicou uma série de vídeos no Instagram, nesta terça-feira (4), com relatos de abusos onde diz ter sido acariciada, beijada e até ter tido a mão colocada no órgão genital do músico da banda.

Veja relato da cantora de forró:

O músico foi convidado pelo marido dela, também integrante da banda, para dormir na casa do casal após um show.

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que apura uma denúncia de crime contra a dignidade sexual que teve como vítima uma cantora de uma banda de forró. O fato teria ocorrido na residência da vítima em Fortaleza. O Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) já foi acionado e direcionou as investigações para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza", disse o órgão de segurança.

Na manhã desta quarta-feira (5), Larissa Ferreira viajou para Arez, no Rio Grande do Norte. A banda realiza evento na região. "Passando para dizer que eu estou bem", declarou a cantora em stories no Instagram.





Larissa Ferreira Cantora Hoje, o forró vai continuar do mesmo jeito. Eu e toda banda, todos os meus colegas, vamos receber vocês. Vamos receber do mesmo jeito. O show vai continuar da mesma forma. Muito obrigado pelas mensagens.

Assédio na madrugada

Conforme depoimento em vídeo de Larissa Ferreira, o músico convidado ficou hospedado ao mesmo quarto do casal, em uma rede — após realização de um show. Em determinada hora da noite, a cantora disse ter sentido o homem em cima dela na cama dando beijos e acariciando o rosto dela.

A cantora ainda declarou ter sentido o homem colocando a mão dela nas partes íntimas dele. "Este homem fez isso comigo eu deitada na minha cama e o meu marido do meu lado. A pessoa abusou de mim, assediando. Eu deitando na minha cama", falou a cantora emocionada.

Na hora, Larissa disse que ficou paralisada para evitar um conflito do marido com o convidado. Ela disse ainda que deu uma "braçada" para tirar o rapaz de cima dela.

Larissa Ferreira Cantora de forró Já chega! Eu fui assediada dentro da minha casa, do lado do meu marido. Pelo amor de Deus! Se a minha filha tivesse em casa?

Crise de ansiedade

Em mais de 15 minutos de vídeo, Larissa Ferreira relatou os momentos que passou em casa. Ela disse não ter contado ao marido de imediato por medo que ele fizesse algum ato contra o músico da banda.

A cantora disse que teve uma grande crise de ansiedade e vomitou por alguns dias. A decisão em falar só veio com a proximidade do reencontro com o músico. A agenda de shows já começou novamente em janeiro.

Larissa disse que após contar ao marido falou com a direção da banda e foi atendida pelo grupo de forró. "Ele tá fora", declarou.

Em nota, a banda declarou que se solidariza com a Larissa Ferreira. "A empresa já está tomando as medidas quanto ao músico e está providenciando apoio à cantora, que está fragilizada, mas acolhida pela família e amigos". A banda ressaltou ainda que "repudia toda e qualquer forma de abuso contra mulheres, seja físico, psicológico ou sexual". Por fim, a manifestação declara que está dando assistência e oferecendo suporte para a cantora.