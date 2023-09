Wesley Safadão e Thyane Dantas comemoram aniversário de cinco anos do filho caçula; veja fotos

Com agenda de shows parada para cuidar dos sintomas de transtorno de ansiedade, o cantor Wesley Safadão está curtindo mais a família nas últimas semanas. Nesta segunda-feira (18), o cearense comemorou ao lado da esposa, a influenciadora Thyane Dantas, o aniversário de cinco anos do pequeno Dom — herdeiro mais novo do casal.

"Parabéns Domdom! Você nos enche de alegria! Declaramos saúde, paz, amor e a graça de Deus te alcançando todos os dias da sua vida! Te amamos muito", escreveram Wesley e Thyane em postagem compartilhada no Instagram.

Veja fotos do aniversário:

Legenda: A festa de Dom ganhou o tema Pokémon Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Dom ao lado dos irmãos Ysis e Yhudy Foto: Reprodução/

Legenda: Dom ao lado do pai, o cantor Wesley Safadão Foto: Reprodução/Instagram

Além de Dom, Wesley Safadão e Thyane Dantas são pais de Ysis, de nove anos. O cantor também é pai de Yhudy, de 12 anos, fruto de relacionamento com Mileide Mihaile.

Festa com o tema Pokémon

A festa do herdeiro do cantor cearense ganhou como tema o universo do desenho "Pokémon". Dom foi caracterizado como o personagem Ash Ketchum.

Mesmo ainda com a agenda cheia, Wesley Safadão sempre procurou diferentes formas de viver os aniversários dos filhos. Yhudy, filho mais velho do forrozeiro, por exemplo, chegou a ter aniversário comemorado no "WS On Board", realizado em navio.