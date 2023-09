'Sucesso é bom, mas a gente paga um preço muito caro', diz Wesley Safadão sobre crises de ansiedade

O cantor Wesley Safadão deu mais detalhes nesta segunda-feira (18) sobre sua batalha contra o transtorno de ansiedade, doença que o fez se afastar dos palcos por tempo indeterminado. Em uma sequência de stories no Instagram, o cearense conta que percebeu problemas de saúde mental ainda em 2018.

A rotina exaustiva de shows e muitos trabalhos paralelos foram determinantes para o diagnóstico, segundo o cantor. "Eu precisava passar por isso para ter mais equilíbrio. São 22 anos na estrada, na correria que é. Todo mundo saber como é vida de artista: o sucesso é bom, mas a gente sempre paga um preço muito caro por isso", desabafa.

O hiato na carreira, anunciado no dia 3 de setembro, tem feito bem para o artista, que relata ter voltado a praticar suas atividades preferidas de lazer, como futebol, além de passar mais tempo com a família: "Cada dia que passa eu me sinto melhor. Não tenho dúvida que Deus tem permitido isso para que se cumpra um propósito. E eu tenho dentro de mim uma certeza que eu vou viver nos próximos anos os melhores anos da minha vida".

Ele conta que diariamente busca "desacelerar" e diz que está fazendo planos para que seus próximos passos sejam mais tranquilos. Safadão deve diminuir a rotina de shows, entre algumas outras medidas.

Nesta segunda, inclusive, ele postou registros jogando 'futmesa' em sua casa em São Paulo. O dia é de comemoração na família, pois é o aniversário do filho mais novo dele, Dom.

'Sensação muito ruim'

Os episódios determinantes para que Safadão e sua equipe tomassem a decisão de suspender a agenda de shows começaram no dia 5 de agosto, conforme o cantor elabora em seus stories.

"Eu estava a caminho de um show de Itaúna, em Minas Gerais, e em uma ligação eu tive um pico de estresse muito forte. No meio do caminho faltou ar, as mãos ficaram dormentes. Eu não sabia se eu ia pro show ou se eu ia pro médico. Lembro que cheguei e me deitei no camarim, mas consegui subir, fiz o show", relata.

Outro momento foi em Salvador, no show TBT, onde ele "pensou que ia passar mal no palco" com 30 minutos de apresentação. Ele conta que depois daí que buscou ajuda médica, prestes a viajar para um show em Recife.

"É uma sensação muito ruim, um negócio muito louco, mas eu tenho tirado com muito aprendizado", conta.