Drake cancela show no Lollapalooza Brasil horas antes da apresentação

Quem comprou ingresso para o Lollapalooza Brasil esperando ver o rapper Drake, precisará dar meia volta. O rapper cancelou o show que faria no festival em São Paulo, neste domingo (26). Seria a apresentação principal da noite, fechando o Palco Budweiser no terceiro e último dia de evento.

A assessoria de imprensa do festival confirmou o cancelamento na manhã deste domingo, e reproduziu a seguinte mensagem do rapper:

"Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas".

Agora, O DJ norte-americano Skrillex vai fazer show no lugar dele.

Os fãs que tinham ingresso terão a possibilidade de pedir reembolso, e as regras serão publicadas no site do evento.

Críticas

Drake se apresentou no Lollapalooza do Chile e da Argentina na semana passada e foi alvo de críticas por fazer shows curtos, de apenas 45 minutos. Além disso, ele também proibiu transmissão da apresentação.

No Brasil, o artista cantou no Rock in Rio de 2019, quando também foi alvo de críticas por fazer versões curtas dos hits, cantar em palco escuro, proibir a transmissão e ignorar fãs no aeroporto.