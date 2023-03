Quem foi eliminado no Bake Off Brasil ontem? Veja as provas deste sábado (25)

Foi ao ar, nesse sábado (25), o terceiro episódio da terceira temporada do “Bake Off Brasil – Celebridades”, com muitas emoções e mais despedidas. Por obterem resultado ruim na soma das provas técnica e criativa, a jornalista Michelle Barros e MC Davi deixaram a competição.

Nesta semana, as celebridades confeiteiras foram desafiadas a encarar mais uma Prova Criativa e uma Prova Técnica. Na Prova Criativa, eles foram desafiados a criar o "Bolo Pirata".

Já na Prova Técnica, o grande desafio da vez foi o Comic Cake, que desafiou bastante as celebridades. Elas ficaram com os nervos à flor da pele.

Ao comentar sobre a Prova Criativa, a chef e jurada Beca Milano destacou: "Já que estamos falando de piratas que navegam os sete mares em busca de um grande tesouro, é claro que a gente vai exigir que vocês apresentem um baú comestível, que pode ser feito de diversas formas: chocolate, massa de bolo, biscoito, pastilhagem, isomalte e, dentro, precisam trazer um tesouro".

Por sua vez, o chef e jurado Carlos Bertolazzi pontuou os detalhes técnicos do preparo. “Esse bolo tem que ter, no mínimo, 10cm de altura. Além disso, pelo menos um sabor no recheio. O que é muito legal que esse tema permite explorar, são texturas. É legal vocês trabalharem com texturas de cordas, madeira, tecido, ferro. Mas é legal que vocês componham também, de repente, andares cenográficos".

Direto dos quadrinhos

Já na Prova Técnica, os participantes tiveram que fazer com perfeição o “Comic Cake“, um bolo que parece ter saído diretamente de histórias em quadrinhos. No interior, ele tem três camadas de massa chiffon de laranja e um recheio feito com ganache aerada e pedaços de morango.

Por cima, a cobertura conta com aplicação da ganache aerada na cor rosa e, no topo, em lilás. Em cima dos picos, morangos frescos. E, para a sensação de um bolo desenhado, as bordas e detalhes contornados com ganache de cacau black.

Sob o comando da apresentadora Nadja Haddad, o "Bake Off Brasil – Celebridades" é televisionado aos sábados, a partir das 21h30, logo após o resumo de “Poliana Moça”, no SBT.