Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (17)

A novela 'Familia é Tudo' desta sexta-feira (17) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Mathias se enfurece com a resposta de Vênus, e Netuno/Léo a defende.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta sexta-feira

Mathias se enfurece com a resposta de Vênus, e Netuno/Léo a defende. Murilo consegue um novo perito para analisar as imagens que incriminaram Electra. Vênus se assusta com a agressividade de Netuno/Léo contra Mathias. Plutão parabeniza Tom ao vê-lo fazer várias manobras no skate.

Leda se surpreende com os elogios de Júpiter para Lupita. Lizandra se anima com a demissão de Leda. Andrômeda sente ciúmes de Chicão com Sheila. Paulina ouve os filhos falarem sobre o casamento de Tom e Vênus. Netuno/Léo reconhece a fachada da Fundação ao chegar com Vênus.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.