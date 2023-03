Como foi a festa do BBB 23: 'lovezinho', sumiço de Marvvila e muitas estratégias

A festa do último sábado (24), no Big Brother Brasil 23, foi marcada pelo shows de Wesley Safadão e João Gomes, que agitaram a casa enquanto os participantes conversaram sobre jogo, possíveis novos relacionamentos e um desaparecimento.

Bruna, Amanda e Aline Wirley

Em determinado momento da festa as três sisters se reuniram para conversar depois que Amanda percebeu que tinha recebido um emoji de planta no queridômetro. A médica perguntou-se se teria vindo de Fred Nicácio, que acabou de voltar na repescagem.

Legenda: Sisters combinam estratégias Foto: Reprodução / Globo

“A gente, agora, tem que pensar estrategicamente”, disse Bruna.

A atitide foi celebrada por Amanda. “Amiga, essa era talvez a frase que eu mais queria ouvir de você. Vamos fazer isso acontecer essa semana”, disse.

Bruna, então, tentou combinar estratégias para a montagem dos próximos paredões, baseando-se na força das torcidas das três.

“A gente tem força para fazer isso acontecer. Se a gente conseguir montar os paredões em nosso benefício, mesmo a gente indo, a gente consegue ficar porque as nossas torcidas juntas têm força”, disse.

'Lovezinho'

Durante a festa Gabriel Santana e Bruna tiveram um momento mais íntimo onde os dos "discutiram a relação". Primeiro, o ator afirmou que até mudaria de quarto por Bruna. Depois, os dois falaram sobre que Larissa e Nicácio, que retornaram à casa, falaram sobre a repercussão do jogo.

Mas Bruna negou o impacto das falas sobre a aproximação dos dois.

"Então, por que você não me beija?”, questionou o ator.



“Porque me conheço e valorizo muito mais a nossa amizade”, explicou Bruna.

O papo continuou sob os olhares discretos e distantes de pessoas da casa. Mas antes de voltar a para o quarto, Bruna Griphao abraçou o colega de profissão e deu um selinho.

Sumiço de Marvvila

Durante a noite, os brothers tiveram um susto quando Marvvila recebeu um aviso de atenção, mas não podia ser encontrada na casa. Sarah Aline procurou a amiga por todos os cômodos e até pediu a ajuda de Ricardo Alface.

Mas os dois não conseguiram encontrar a cantora.

Legenda: Brothers procuram Marvvila Foto: Reprodução / Globo

"Vocês viram a Marvvila?", questionou a psicóloga a Gabriel e Bruna.

"Ela acabou de entrar", disse o ator.

"Ela tomou atenção e não está em nenhum lugar da casa", respondeu Sarah.

Marvvila estava escondida dentro da piscina de bolinhas da festa.

Conversas sobre o jogo

Durante a festa, Amanda e Alface também conversaram sobre jogo e uma possível indicação ao paredão neste domingo.

“Você vai me colocar no Paredão?”, perguntou o biomédico.

Legenda: Amanda e Alface conversam sobre jogo Foto: Reprodução / Globo

“Não, você, não. Mas outras pessoas ao redor, sim”, respondeu a médica.

“Você não está errada”, disse o brother.

“Eu só quero jogar com os melhores”, disse Amanda.

Alface, então, teve uma conversa com Marvvila sobre os posicionamentos de jogo durante as últimas semanas.

“Foi o que te falei na segunda semana. Errei no tom de voz, mas quando falei: 'Quero jogar', eu quero estar no Top 10 com os brabos”, disse ele, afirmando, depois, que Marvvila precisa estar em paz com ela mesma.