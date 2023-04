Bruna Griphao, Sarah Aline e Ricardo recebem bronca da produção do BBB por quebrarem regras

Após a Festa Méqui no BBB23, nesse sábado (1º), Bruna Griphao, Sarah Aline e Ricardo receberam broncas da produção do programa. O motivo seria uso indevido do microfone e o castigo do Monstro.

Bruna Griphao foi a primeira a levar advertência, por se trocar no quarto e deixar o microfone no banheiro, na manhã deste domingo (2).

"Gente, eu tô trocando de roupa! Embaixo do edredom! Do nada mudam as coisas aqui, um dia pode, outro dia não pode trocar de roupa. Ia falar com quem? A Larissa está dormindo”, reclamou a sister. O alerta é que o microfone deve estar sempre no mesmo cômodo que a pessoa.

Sarah Aline também teve problemas com o microfone, mas por segurá-lo com as mãos em vez de pendurá-lo no pescoço. Ela também questionou a punição e a voz novamente entrou em ação: "Atenção! Não é para falar no microfone segurando a cápsula".

Menos estalecas

Ricardo, por fim, foi chamado atenção por não segurar a batata do castigo do Monstro da forma correta. "Atenção, Ricardo! Os monstros devem estar sempre segurando a batata ou o garfo. Não é encostando, não é apoiando. É segurando!".

Com isso, os três perderam estalecas. As broncas, inclusive, foram quase simultâneas, todas dadas enquanto eles estavam se preparando para dormir após a festa da madrugada.

Marvvila até brincou com a situação, arrancando risadas dos brothers: "Essa madruga tá pesadona. Na madrugada boladona".