Quem está no Monstro do BBB 23? Veja o castigo escolhido

Após vencerem a prova do anjo no Big Brother Brasil (BBB) 23, as sisters Amanda e Larissa escolheram os confinados Marvvila e Ricardo para o castigo do monstro "Batata Quente".

Até a formação do paredão, que acontece na noite de domingo (2), um castigado deverá segurar o tempo inteiro uma batata e, o outro, um garfo. Além disso, eles perdem 300 estalecas, cada.

Ao toque do sinal sonoro, até o dia da eliminação, a dupla deverá trocar os objetos entre si. O sinal só para de tocar quando a troca for realizada.

Marvvila chora após receber Castigo do Monstro pela quarta vez

No quarto fundo do mar, a cantora Marvilla chorou após o anúncio do monstro e disse: "que ódio, cara, namoral. Que ódio. Mais uma vez batendo na trave. Droga!".

Ricardo tentou consolar a pagodeira: "relaxa, 'véi'". Mas Marvvila não quis conversa: "Eu não quero ouvir nada agora, desculpa. Eu tô com raiva. Quase ganhei e pego o Monstro".