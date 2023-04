Cursando Medicina aos 64 anos, enfermeiro e ex-jogador do Ceará participa do The Wall

Estudar sempre foi a paixão de Almir Brito, de 64 anos, morador de Quixadá. Em 2022, o enfermeiro prestou vestibular para Medicina e passou em uma universidade privada na cidade. Contudo, o valor das mensalidades estava pesando no bolso e o cearense decidiu participar do quadro The Wall, do Domingão com Huck, neste domingo (2). "Minha paixão é estudar. Oriento muito meus filhos sobre isso"

Juntamente a Almir estava Davi, publicitário que largou a carreira para se dedicar novamente aos estudos e ingressar na faculdade de Medicina. "Deixei tudo para estudar para o vestibular e hoje estou aqui, correndo atrás desse sonho, junto com o Almir".

Ao fim da dinâmica, Davi rasgou o contrato e eles não levaram nada. Huck então pediu uma bolsa a Instituição de Ensino e prometeu vir pessoalmente ao Ceará para agradecer a faculdade, caso o valor seja concedido aos alunos.

"Vou me formar com 70 anos, mas se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, eu já me sinto realizado. É aquilo que quero, é o meu sonho poder ajudar. Tenho certeza que não vou 'enricar' com Medicina", disse Almir.

Almir, que já jogou profissionalmente pelo Ceará, afirmou que não tem vergonha de pedir. "Eu já passei até por necessidade. Meu pai era um feirante e minha mãe era uma atendente de enfermagem. Me incomodei com essa situação e resolvi crescer, estudar. Fiz enfermagem, terminei. Fui trabalhar em vários interiores do Estado".

Para eles, o prêmio do quadro iria ajudá-los a estudar com mais tranquilidade. "É uma faculdade cara, então estamos aqui no The Wall, atrás de 500 mil reais. Estamos aqui atrás do nosso sonho", disse Davi.

IDADE NA FACULDADE

O enfermeiro e ex-jogador contou que não quer ter tratamento especial por ser mais velho que os outros alunos. "Eu sempre digo aos colegas, aos professores: 'eu não quero nenhum benefício por conta da minha idade. Vou fazer esse curso igualzinho aos outros".

O apresentador do programa, Luciano Huck, respondeu Almir nesse momento. "Nosso sonho não tem idade, corre atrás do nosso sonho quando a gente tem que ser feliz".

Almir Brito enfermeiro e estudante de Medicina. Desde cedo, quando minha mãe era atendente de enfermagem, ela queria muito que eu trabalhasse com enfermagem. Faz 32 anos que terminei enfermagem e de lá para cá, eu venho em uma evolução. Estudar é a melhor opção hoje.

Legenda: Almir Britto terminará a faculdade de medicina com 70 anos Foto: Reprodução/TV Globo

Em conversa com o apresentador, Luciano Huck, Almir mencionou a dinâmica com os colegas de sala. "Levo a experiência e esses mais jovens me trazem a inovação, a tecnologia. Eles me respeitam muito e os respeito bastante”, relatou.

VIÚVO DE PARTICIPANTE

Durante o programa, Huck mencionou o The Wall da semana passada. O enfermeiro Daniel Rocha Braz, viúvo de Jhonantan esteve no programa.

Legenda: O enfermeiro Daniel Braz conseguiu atingir a meta e arrecadou R$ 350 mil para comprar uma casa Foto: Reprodução/TV Globo

Aos prantos, agradeceu a colaboração de todos para conseguir comprar a casa para morar com os cinco filhos que adotou com o marido falecido.

"Primeiramente, eu vou representar o meu marido, o Johnantan, aos meus filhos, quero agradecer o Brasil todo por grão em grãzinho, eu consegui comprar a minha casinha", comentou emocionado.