Morre participante do The Wall, do Domingão com Huck, que adotou cinco filhos com marido cearense

Jhonatan Williantan, de 29 anos, morreu no último 4 de março. Jhonatan e o marido, o cearense Daniel Rocha Braz, de 28 anos, adotaram juntos cinco irmãos, e participaram do quadro The Wall, do Domingão do Huck. O programa dedicou o quadro neste domingo (26) e divulgou uma vaquinha em homenagem a Jhonatan.

O Luciano Huck escreveu nas redes sociais que o quadro foi exibido após conversa com a família com o objetivo de honrar a memória de Jhonatan. "Eles vão juntos continuar sonhando e continuar perseguindo esses sonhos", disse Huck.

Legenda: Jhonatan Williantan deixa cinco filhos Foto: Reprodução/Instagram

O casal se inscreveu para o quadro para conseguir comprar uma casa e um carro para auxiliar melhor na criação das crianças.

"Eu tive que parar de trabalhar e por conta disso o Daniel teve que dobrar a carga horária dele. Todos os dias ele faz 12 horas. Ele se desdobra de um lado e eu me desdobro de outro", relatou.

Ao fim do quadro, o Domingão dedicou o quadro a Jhonatan e divulgou uma vaquinha para que eles pudessem adquirir a tão sonhada casa.

Morte de Jhonatan

No último dia 4 de março, Jhonatan passou mal e foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento, entretanto, ele morreu pouco depois. A causa da morte não foi divulgada. O casal viralizou nas redes após adotarem cinco irmãos de uma prima de Jhonatan. Eles estavam juntos há oito anos.

O site Só Vakinha Boa criou uma vaquinha para ajudar a realizar os sonhos dos dois. Após a morte do marido, o enfermeiro Daniel Braz, que precisou se afastar do trabalho para cuidar dos cinco filhos. A meta é juntar R$ 350 mil.