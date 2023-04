Maíra Cardi posta foto com namorado e filha, recebe críticas e rebate: 'desejo de ambos'

A influenciadora Maíra Cardi publicou a primeira foto com a filha e o novo companheiro, o coach Thiago Nigro, nas redes sociais e teve que rebater as críticas recebidas pelos internautas neste domingo (9). Em meio aos comentários citando "pena" de Arthur Aguiar, cantor e ex-marido dela, a também coach citou que os "desejos de ambos" foram atendidas.

Em um deles, um seguidor de Maíra questionou o tempo passado do cantor com a filha. "Só fico com pena da criança e do pai quando ver isso. O pai só pode pegar de 15 em 15 dias enquanto fica um macho todo dia que acaba tendo mais direito do que o pai", disse.

Maíra, entretanto, não se deixou abalar. Segundo ela, a decisão do convívio da criança com os dois se deu de forma amigável, e só deve mudar quando a pequena Sophia tiver idade adequada para optar com quem deseja passar mais tempo.

"Decidimos que até que ela decida seus passos continuará indo e vindo! Muitos pais para conseguir guarda compartilhada entram na Justiça para brigar com a mãe por esse direito, o qual eu dei a ele sem nunca pensar no oposto", delimitou Maíra.

Legenda: Maíra rebateu críticas com comentários na publicação Foto: reprodução/Instagram

Além disso, também apontou o linguajar do comentário. "Outro ponto muito importante é que não é outro macho, é o homem que escolhi para ser meu marido para o resto da vida! E Deus é muito bom por eu ter encontrado alguém tão incrível que ama minha filha como se fosse dele, acredito que o pai deve estar muito feliz porque quando me separei me lembro das palavras dele: 'Que você encontre um homem incrível pois você merece muito ser feliz e que esse homem ame nossa filha', ou seja, desejo de ambos atendido por Deus!", pontuou.

Latino recebe resposta

Latino foi, inclusive, um dos que resolveram opinar sobre a imagem. A crítica, no entanto, não foi bem recebida por Maíra, mesmo após o cantor dizer que havia achado a foto "top".

"Expor a filha numa separação tão recente (em plena Páscoa), pode lhe causar algumas fricções familiares, ainda mais quando uma das partes não esteja 100% bem resolvido. Desculpa tá me metendo mas é porque já vivenciei esse tipo de situação e sem que isso não faz bem, pelo menos nesse momento", disse Latino.

Em resposta, Maíra citou o relacionamento antigo do artista. "Sim verdade, Latino. Me lembro sim que você vivenciou algo parecido com a maravilhosa da Kelly Key que tentou por tudo lutar pelo casamento dela enquanto você não a respeitava na rua, um dia ela cansou e encontrou uma pessoa maravilhosa, e já estão juntos a mais de 20 anos!", disse ela.

No fim, a coach ainda pediu por mais bençãos a Deus para que continue com o atual companheiro e a filha siga tendo contato direto com o pai. "Sobre outras pessoas verem isso, eu realmente acredito que um pai que ama sua filha vibra ao ver ela sendo bem cuidada! Fale sobre você não sobre os outros", finalizou ela.