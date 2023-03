Justiça autoriza bloqueio de até 30% do dinheiro de Lexa para pagar dívida de MC Guimê

A cantora Lexa pode ter até 30% dos rendimentos mensais bloqueados para o pagamento de uma dívida de seu marido, o cantor Mc Guimê, conforme autorizou a Justiça de São Paulo nesta terça-feira (28). Como o casal está se separando, a defesa da artista ainda pode entrar com um recurso para tentar reverter a determinação. As informações são do portal g1.

Segundo a publicação, o desembargador Coelho Mendes, relator do processo, permitiu "a possibilidade de penhora limitada a 30% mensal até o atingimento do crédito devido".

"Consigne-se que a questão envolve a penhora de lucros e direitos autorais de imagem, músicas e número de visualizações, presentes e futuros em nome do executado e de seu cônjuge, com origem em plataformas digitais e empresas de streaming digital, até o limite do débito executado", diz a decisão.

Lexa pode ser responsabilizada no processo por ser casada com Guimê em regime de comunhão universal de bens.

DÍVIDA DE MC GUIMÊ

Em 2016, MC Guimê comprou uma residência de luxo em Alphaville, em São Paulo, e não conseguiu efetuar todas as parcelas do pagamento. Avaliado em R$ 2,2 milhões, Guimê deixou de pagar R$ 777 mil pelo imóvel.

Com a ação do poder jurídico, após solicitação dos antigos proprietários, Guimê foi condenado a restituir R$ 421 mil a título de honorários advocatícios, além das correções sobre o valor, pelo não pagamento. A dívida atual chega a R$ 2,9 milhões.

Guimê envia pedido

Entretanto, em pedido enviado à Justiça, Guimê solicita que Lexa não seja cobrada por uma dívida feita por ele. O rapper explicou às autoridades que a compra ocorreu antes do casamento e a defesa da cantora usará o mesmo argumento.

Em nota, a assessoria de Lexa revelou que todas as providências sobre o caso já estão sendo tomadas.

"O departamento jurídico da cantora está ciente da publicação proferida e tomará todas as providências cabíveis e necessárias a fim de resguardar os direitos da cantora, conforme vem ocorrendo desde a ciência de todos os atos processuais", disse a equipe em nota.

Enquanto isso, MC Guimê segue com saldos bancários bloqueados e com bens penhorados pela Justiça de São Paulo, incluindo prêmios e cachês recebidos por ele ao longo da participação no 'BBB 23', do qual foi expulso após caso de importunação sexual.