MC Cabelinho e Bella Campos teriam terminado namoro; entenda rumores

MC Cabelinho e Bella Campos teriam terminado o namoro, segundo apontam colunistas sociais. Os rumores, inclusive de traição, começaram após a jovem Duda Mehdef fazer comentários em perfis e postar vídeo afirmando que se encontrou com o cantor e ator nesse sábado (26).

A funkeira teria se encontrado com o suposto affair em Belo Horizonte. Ele teve um show na capital mineira neste fim de semana. Segundo o perfil Subcelebrities, Cabelinho teria dito à jovem que estava solteiro, mas que o fim do namoro ainda não era pública.

"Eu vi ele ontem, sim. Fui lá no hotel, sim. Ele me falou que não está namorando -- se é verdade ou não, eu não sei. Ou ele está namorando e traiu, ou ele não está namorando e vai contar para vocês com o tempo; não sei como está a vida dele", disse Duda nos stories neste domingo (27).

Segundo a estudante de direito, ele conheceu o MC em 2018 e começou a se envolver com ele nas vezes que ela ia se apresentar em Minas Gerais.

Cabelinho e Bella Campos, que eram par romântico na novela "Vai Na Fé", ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o possível fim do relacionamento.