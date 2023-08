Filha de MC Marcinho passa mal após morte do pai e é levada ao hospital: 'tivemos tão pouco tempo'

Sara Paraíso, filha de MC Marcinho, passou mal e teve de ir para o hospital quando soube da morte do pai, na tarde desse sábado (26). Um amigo próximo foi quem deu a notícia por meio do Instagram da artista.

"Oi, gente, Rafael aqui. O celular da Sara está comigo, ela não está falando, passou muito mal e a trouxemos pro hospital. Agora ela está medicada, mas estável. Contamos com a compreensão de todos, quando ela estiver melhor vai responder vocês", disse o amigo em texto compartilhado nos 'Stories'.

Legenda: Comunicado foi feito por um amigo de Sara no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Além de Sara, que MC Marcinho só conheceu em 2021, quando a jovem já tinha 21 anos, ele deixou outros quatro filhos: Mateus, Marcelo, Marcelly e Márcio André.

Na mesma rede social, a artista, depois, escreveu: "Antes, a incógnita que eu tinha quando criança/adolescente era porque eu não conhecia o meu pai. Depois que, finalmente, o conheci, a incógnita foi por que eu demorei 21 anos pra conhecê-lo. Por que fui privada disso? E, agora, vocês já sabem. Por que Deus tirou ele de mim? Tivemos tão pouco tempo, mas tão pouco tempo", desabafou.

Encontro com o pai

No Instagram, Sara já contou que só descobriu a existência do pai em 2021, aos 21 anos, cinco meses após o funkeiro ter sido internado para tratar de uma grave infecção no pé. À época, a artista entrou em contato com Kelly Garcia, então esposa do cantor, e conseguiu conversar com o pai pela primeira vez.

"Oi, Sara, boa tarde. É Marcinho que está falando aqui. A hora que você quiser vir aqui em casa, pode vir. A gente conversar, colocar o papo dia, tentar entender o que está acontecendo", mostrou ela em vídeo, sobre a conversa que os dois tiveram.

Depois disso, Sara chegou a passar um tempo com a família do cantor, e foi providenciado um teste de DNA. "Para fins burocráticos", ela disse, "pois não tínhamos dúvidas de que sou, de fato, filha dele. A semelhança é gritante", ela falou. O resultado do exame deu positivo.