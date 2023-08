Velório de MC Marcinho acontece em Cemitério da Penitência com cerimônia aperta ao público

O corpo de Márcio André Nepomuceno Garcia, o MC Marcinho, será velado e cremado no Cemitério da Penitência, na Zona Portuária do Rio de Janeiro neste domingo (27). Conforme a assessoria do cantor, haverá cerimônia aberta ao público.

O corpo do artista será velado na capela ecumênica 1 do cemitério vertical. Após às 13, existirá momento reservado aos familiares e amigos. Às 14h, o corpo deve ser levado para cremação.

Antes, a cerimônia de despedida estava prevista para acontecer na Sede do Flamengo, na Gávea. A alteração aconteceu devido às chuvas que atingem o Rio de Janeiro ao longo do fim de semana.

FAMÍLIA E PROBLEMAS DE SAÚDE

MC Marcinho deixou quatro filhos, e durante o casamento com Kelly, enfrentou uma série de questões relacionadas à saúde. Ele morreu nesse sábado (26).

No ano de 2006, o artista foi vítima de um grave acidente de carro que matou o seu primo e o deixou de cadeira de rodas. Anos mais tarde, foi baleado em um assalto.

Em 2012, o funkeiro foi internado com suspeita de pneumonia. Sete anos depois, teve um princípio de infarto, e em 2020, voltou a ser hospitalizado, desta vez com Covid-19.

Em fevereiro de 2021, MC Marcinho ficou em coma em virtude de uma infecção bacteriana no pé esquerdo. Ele ficou três meses internado pelo comprometimento do pulmão. Já em julho do mesmo ano, implantou um marca-passo no coração.

Em 27 de junho deste ano, foi internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro com insuficiência cardíaca e renal. No dia 11 de julho, ele teve uma parada cardiorrespiratória por 14 minutos.

Dois dias depois, o artista começou a receber o suporte de um coração artificial, um aparelho que bombeia sangue para o corpo, indicado para quem tem insuficiência cardíaca grave.

NA FILA PARA TRANSPLANTE

O cantor entrou na fila de transplante de coração, mas após piorar por causa de uma infecção generalizada, ficou sem condições de passar pelo transplante.

Nesta sexta-feira (25), começou a circular nas redes sociais que MC Marcinho havia falecido, mas o caso foi desmentido pela assessoria de imprensa do cantor, que informou que o quadro dele era considerado "gravíssimo".