Morre MC Marcinho, eternizado pelo hit 'Glamurosa', aos 45 anos

O cantor MC Marcinho faleceu neste sábado (26), aos 45 anos, no Rio de Janeiro. O cantor estava internado há dois meses no hospital Copa D'or com problemas cardíacos. Na última sexta (25), o funkeiro teve uma piora em seu estado de saúde, com o quadro evoluindo para disfunção de múltiplos órgãos.

Um dos grandes nomes do funk, Marcinho é dono dos hits 'Glamurosa', 'Garota Nota 100', 'Rap do Solitário', 'Quero seu amor' e 'Princesa'.

Comunicado assinado pelo pelo diretor-médico Hospital Copa D'Or, Marcelo London, confirmou a morte de "Marcio André Nepomuceno Garcia na manhã deste sábado(26), às 9h10, em decorrência da falência múltipla de órgãos".

Marcinho, nasceu em 11 de novembro de 1977, em Duque de Caxias (RJ). O artista deixa quatro filhos. Ele anunciou o fim do casamento com Kelly Garcia em junho, após 15 anos juntos.

Em trinta anos de carreira, Marcinho lançou cinco álbuns de estúdio e dois álbuns ao vivo. Nos anos 2000, o carioca foi batizado de 'príncipe do funk' pela importância no gênero.

Em 2022, o MC comemorou as três décadas no funk com o lançamento da música “Quero Te Levar”, em parceria com a filha, Marcelly Garcia.

Problemas de saúde

Marcinho vinha enfrentando problemas no coração nos últimos anos e, em 2021, precisou colocar um marca-passo após sofrer um princípio de infarto.

Logo após o Carnaval deste ano, o funkeiro foi diagnosticado com "água no pulmão" - nome popular do edema pulmonar. Em março, precisou cancelar diversos shows devido à saúde debilidade e realizou uma cirurgia cardíaca para realizar a troca de marca-passo.

O funkeiro foi liberado e chegou a celebrar a recuperação no programa 'É de Casa'. Em junho, no entanto, voltou ao hospital e precisou ser intubado. O artista foi submetido a um implante de coração artificial e chegou a entrar na fila para transplante de coração.

Na última semana, Marcinho teve piora devido a uma infecção generalizada, fazendo com que ele deixasse a fila do transplante. Conforme as regras do Sistema Nacional de Transplantes, o receptor deve ter condições mínimas para suportar uma cirurgia e receber o órgão.