MC Marcinho tem piora no estado de saúde e hospital confirma disfunção múltipla de órgãos

MC Marcinho teve piora no estado de saúde e o Hospital Copa D'Or confirmou a disfunção múltipla de órgãos, nesta sexta-feira (25). O artista está internado desde o dia 27 de junho, na unidade hospitalar, no Rio de Janeiro, para tratar um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

O paciente "continua sob cuidados intensivos e com significativa piora do quadro clínico nas últimas 24h. Ele permanece com o coração artificial e evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos".

O hospital ainda informou que está dedicado a oferecer a melhor "assistência ao paciente e o acolhimento necessário à família e amigos".

Boatos sobre morte

Após boatos da morte do cantor nesta sexta-feira, desmentidos pelo Diário do Nordeste, a família publicou uma imagem no Instagram, pedindo orações. "Convidamos todos para um clamor pela vida do Marcio. Vamos orar, porque Deus pode. Compartilhar", diz a mensagem. A corrente de oração será feita neste sábado (26), entre 20h e 21h da noite.

No fim da tarde, Vanessa Bicalho, assessora do cantor, disse ao g1 que "não tem mais o que fazer". "Agora só um milagre para tirar ele dessa situação", disse Vanessa emocionada. Ela contou ainda que familiares chegaram a unidade hospitalar por volta das 15h.

"A família está muito apreensiva, mas eles são cristãos, acreditam muito e saíram daqui para se retirar para rezar pelo Márcio", contou a assessora.

Condição cardíaca

O funkeiro vem enfrentando problemas no coração nos últimos anos e, em 2021, precisou colocar um marca-passo após sofrer um princípio de infarto.

Em março, ele precisou cancelar mais de 20 shows devido aos problemas de saúde e passou por uma cirurgia cardíaca para realizar a troca do marca-passo.

No dia 13 de julho, MC Marcinho realizou uma cirurgia para implantar um coração artificial após ser intubado em estado grave por conta de uma parada cardíaca, no dia 10 de julho.

DIVÓRCIO APÓS 20 ANOS DE CASAMENTO

Pouco antes de se internar, a mulher do cantor, Kelly Garcia, pediu o divórcio após 20 anos de casamento. Segundo a assessoria do artista, ele ainda não sabe sobre os trâmites da separação.

"A separação saiu, mas Marcinho ainda não tem ciência, pois está sedado e em estado grave. O quadro piorou e ele não segue mais na fila do transplante. Ele está com infecção generalizada e muito fraco para fazer cirurgia", disse assessoria do funkeiro.