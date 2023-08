João Gomes gasta mais de R$ 25 mil nos Estados Unidos em compras de enxoval do primeiro filho

O cantor João Gomes gastou mais de R$ 25 mil em compras no primeiro enxoval do seu filho com a influenciadora Ary Mirelle. O pernambucano viajou aos Estados Unidos com a amada e publicou o total gasto na loja MacroBaby.

No total, as compras deram 5.940,73 dólares. Ele viajou ao país norte-americano na segunda-feira (21), logo após show em Fortaleza.

"Valeu Jorge, quando você for jogador de futebol e ganhar três copas do mundo você devolve", brincou o artista no vídeo.

PADRINHOS ACOMPANHAM VIAGEM

João Gomes e Ary Mirelle não viajaram sozinhos para fazer as compras. Eles foram acompanhados pelos padrinhos de Jorge, o casal Pedro Henrique Porto e Tainy Coelho.

Pedro é amigo de infância de João Gomes e, atualmente, trabalha na banda do cantor como produtor e violonista.

"Os padrinhos de Jorge vão nós ajudar na missão do enxoval", publicou João Gomes ao lado dos amigos no Instagram.

Em classe executiva, Ary Mirelle chegou a postar início de viagem no Instagram: "Fazer o enxoval do neném".