Maraisa realiza tratamento contra queda de cabelo, e assessoria nega diagnóstico de alopecia

A sertaneja Maiara chamou atenção dos fãs nas redes sociais após revelar um tratamento no cabelo, nessa quarta-feira (23). Ela apareceu em um vídeo publicado por Eliana Martins, megahista e criadora da técnica de alongamento microemborrachado, e ao lado do médico Domingos Sávio Coelho, especialista em tricologia e restauração capilar.

Alguns portais de notícias divulgaram a informação de que Maiara estaria com alopecia. O É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — entrou em contato com a assessoria da sertaneja. A equipe da artista negou o diagnóstico da doença e informou que é "apenas um tratamento para queda de cabelo".

A cantora Maraisa, irmã de Maiara, chegou a revelar o diagnóstico de alopecia em 2021.

Cantora orienta seguidores a buscar ajuda médica

Maiara decidiu falar sobre o assunto para inspirar outras pessoas que convivem com a mesma condição.

“Não adianta só ter um cabelo bonito por fora, ele tem que estar saudável por dentro também. A Eliana e o doutor Domingos fazem isso por mim. Eles cuidam do meu cabelo de forma integral, desde a escolha do mega, a troca, até o método da microemborrachada. E não esqueçam da importância da vitamina e da aplicação correta, com os exames em dia. Cuidar do cabelo é cuidar da autoestima”, destacou Maiara.