Filho de Zé Vaqueiro completa um mês em UTI e mãe fala sobre estado de saúde

O filho do cantor Zé Vaqueiro completou um mês de internação em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), nesta quinta-feira (24). Arthur nasceu em 24 de julho, e logo após o parto, foi internado, diagnosticado com a Síndrome de Patau. Nesta quinta-feira (24), Ingra Soares, mãe do garoto, falou sobre o estado de saúde filho.

"Estou recebendo muito carinho e amor. Muita gente tá torcendo pela saúde do nosso filho. Nosso Arthur está estável no hospital. Fomos visitar ele hoje. Todos os dias vamos, mas hoje foi especial. Porque é um mês de vida. Ele segue sendo forte e guerreiro", relatou Ingra Soares no Instagram.

No vídeo, a mãe do pequeno Arthur falou da vontade de levar o filho em casa. "Eu e meu esposo transformamos a tristeza, as lágrimas e o sofrimento de não ter ele casa, de não ter ele com gente, em alegria, A gente tenta, nessa visita, passar o máximo de amor e carinho. Para que ele se sinta amado".

O que é trissomia do cromossomo 13

É uma malformação genética do sistema nervoso podendo ser identificada no pré-natal, quando o feto ainda está em formação. A patologia pode ser diagnosticada ainda durante a gestação por meio dos exames de pré-natal. No exame de ultrassonografia podem ser percebidas alterações que levantam a possibilidade da doença. A partir daí, alguns exames devem ser solicitados para a confirmação da doença, sendo a amniocentese o principal deles. Os sintomas da síndrome de Patau aparecem em forma de: atraso mental; má-formação nas orelhas, pés e olhos; microcefalia; mãos com dedos a mais; tamanho reduzido do queixo; problemas no coração; doenças renais A doença não tem cura, mas o cuidado das equipes médica e multidisciplinar durante toda a vida é fundamental para buscar alguma melhora na qualidade de vida do paciente.

Afastamento das redes sociais

Ainda em vídeo, Ingra Soares falou que continua de resguardo, explicou o motivo do afastamento das redes sociais e agradeceu o carinho dos seguidores.

"Eu precisava desse tempo para organizar minha cabeça. Estou ainda em processo do meu resguardo. Precisava descansar para ficar bem, passar esses 30 dias melhor. Poder cuidar de tudo. Quero agradecer por todas as orações. Estou recebendo muito carinho amor. Muito gente tá torcendo pela suade do nosso filho", comentou a mulher de Zé Vaqueiro.