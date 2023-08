MC Marcinho acabou casamento de 20 anos antes de ser internado, e divórcio saiu antes de ele morrer

A doença que levou à morte de MC Marcinho neste sábado (26), após quase dois meses de internação, foi antecedida de uma semana conturbada na vida pessoal do funkeiro. Três dias de ele ser hospitalizado, ele anunciou publicamente o fim da relação de 20 anos com a esposa Kelly Garcia. As informações são do jornal Extra.

No último domingo (20), seis dias antes da morte de Marcinho, Kelly usou as redes sociais para informar que o divórcio de ambos havia saído.

Mesmo separados, a ex-esposa do cantor contou que continuava orando pela vida dele e oferecendo suporte durante o período de internação.

"Estou clamando por ele todos os dias e horas que lembro. É oração sem cessar. Ele continua sendo meu marido, embora a gente esteja separado de corpos", disse Kelly nas redes sociais.

A ex-esposa de MC Marcinho falou ainda sobre a relação entre ela e o cantor e os desafios enfrentados durante o período. "Estou passando por momentos muito difíceis, agora sou oficialmente ex-esposa do MC Marcinho. Mas o que sinto por ele é tão genuíno e lindo que o que posso fazer agora é orar sem cessar e cuidar da minha saúde. Estarei fora das redes sociais, porque isso aqui adoece uma pessoa e eu já estou doente. Fortaleçam nosso círculo de oração, sempre em mente que a última palavra é de Deus", escreveu ela no dia 20 de agosto, seis dias antes da morte do funkeiro. Kelly Garcia Ex-esposa de MC Marcinho Marcio é uma pessoa muito especial na minha vida e vai continuar sendo. Eu nem penso em outro relacionamento. Ele é pai dos meus filhos. Peço que os anjos fiquem ao redor dele. (...) São muitos anos juntos. Ele é uma pessoa maravilhosa. Sempre ajudou todo mundo, até quem não merecia. Ele tem um coração enorme, é inquestionável FAMÍLIA E PROBLEMAS DE SAÚDE

MC Marcinho deixou quatro filhos, e durante o casamento com Kelly, enfrentou uma série de questões relacionadas à saúde. Kelly passou por tratamento contra o câncer. Em 2021, ela descobriu tumores na garganta, na face, na cervical e no crânio e passou por uma cirurgia em dezembro de 2021, que a deixou com sequelas, como paralisia facial do lado esquerdo. Hoje, a doença está em remissão. No ano de 2006, o artista foi vítima de um grave acidente de carro que matou o seu primo e o deixou de cadeira de rodas. Anos mais tarde, foi baleado em um assalto. Em 2012, o funkeiro foi internado com suspeita de pneumonia. Sete anos depois, teve um princípio de infarto, e em 2020, voltou a ser hospitalizado, desta vez com Covid-19. Em fevereiro de 2021, MC Marcinho ficou em coma em virtude de uma infecção bacteriana no pé esquerdo. Ele ficou três meses internado pelo comprometimento do pulmão. Já em julho do mesmo ano, implantou um marca-passo no coração. Em 27 de junho deste ano, foi internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro com insuficiência cardíaca e renal. No dia 11 de julho, ele teve uma parada cardiorrespiratória por 14 minutos. Dois dias depois, o artista começou a receber o suporte de um coração artificial, um aparelho que bombeia sangue para o corpo, indicado para quem tem insuficiência cardíaca grave. O cantor entrou na fila de transplante de coração, mas após piorar por causa de uma infecção generalizada, ficou sem condições de passar pelo transplante. Nesta sexta-feira (25), começou a circular nas redes sociais que MC Marcinho havia falecido, mas o caso foi desmentido pela assessoria de imprensa do cantor, que informou que o quadro dele era considerado "gravíssimo".