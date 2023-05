MC Marcinho celebra recuperação após cirurgia cardíaca e canta no ‘É de Casa’

Após passar por uma cirurgia para troca de marca-passo no coração e se recuperar de um edema pulmonar, MC Marcinho participou, na manhã deste sábado (20), do “É de Casa”. Para celebrar a saúde, ele cantou o hit “Garota Nota 100”, que voltou a ser sucesso ao ser tema da protagonista Sol (Sheron Menezzes), da novela “Vai na Fé”.

“Estou me sentindo melhor, ainda um pouco debilitado, falta um pouco para chegar a 100%, mas já está dando para cantar e fazer os shows. Agradeço a Deus por tudo o que Ele tem feito na minha vida”, disse o cantor, de 45 anos, sobre a recuperação.

Marcinho também celebrou estar na trilha sonora da novela global. “Um presente que recebi, é uma música que marcou época e uma geração. E fico feliz de ela estar de volta na novela para que as pessoas possam conhecer um pouco do funk que marcou os anos 90”.

Ainda no “É de Casa”, o funkeiro cantou ao lado do ator e ex-BBB Babu Santana.

Saúde

MC Marcinho chegou a cancelar mais de 20 shows em março deste ano devido ao problema de saúde que enfrentou. Ele já havia feito a cirurgia do marca-passo em 2021, mas por não estar fazendo efeito, precisou realizar a troca.

Na sexta-feira (19), em post no Instagram, o funkeiro avisou aos seguidores que estaria ao vivo no programa da Globo. “Depois dessa breve pausa por problemas de saúde, estou de volta”, escreveu ele no post.