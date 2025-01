Gusttavo Lima promete 'Bolsa Cachaça' no valor de R$ 100 se for eleito presidente em 2026

Após informar aos fãs que pretende se candidatar à presidência do Brasil em 2026, o cantor Gusttavo Lima brincou com os fãs que, caso eleito, deve criar o "Bolsa Cachaça", no valor de R$ 100 mensais.

A brincadeira foi durante um show. "Tinha que existir uma Bolsa Cachaça para todo brasileiro. Na minha proposta de governo vai ter isso. Quem votar em mim vai ganhar cenzão (R$ 100) de cachaça para beber todo mês. Já não tem desculpa mais", disse para a plateia.

Apesar de ainda não estar filiado a um partido, ele afirmou em entrevista ao portal Metrópoles, publicada na última quinta-feira (2), que já começou a buscar diálogos com grupos políticos que compartilhem de seus objetivos para tratar de sua intenção.

"O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar", declarou. Gusttavo Lima Cantor sertanejo

Embora tenha anunciado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em ocasiões anteriores, o artista afirmou que a possível candidatura não está vinculada à direita ou à esquerda.

"Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso. É sobre fazer um gesto para o País, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população", disse o cantor.

Apoio de Wesley Safadão

Wesley Safadão se manifestou após Gusttavo Lima declarar que tem interesse em se candidatar ao pleito presidencial. Por meio dos stories do Instagram, o cantor publicou um print de uma videochamada com o colega de profissão.

Legenda: Músicos compartilham amizade musical e já fizeram shows juntos Foto: Reprodução/Redes Sociais

E escreveu uma legenda de apoio à decisão do cantor: "Falando com o meu presidente", junto de um emoji de bandeira do Brasil. No clique, Gusttavo aparece sorrindo e batendo continência para a câmera.