Nattan ‘resgata’ cachorros levados por Henrique e Juliano e presenteia dupla com filhote

O cantor Nattan declarou que pagaria o “mal com o bem” após Henrique e Juliano levarem seus dois cachorros de estimação. O artista cearense fez o “resgate” dos pets nesta quinta-feira (23), em Palmas, no Tocantins, e deu para a dupla sertaneja um filhote da raça border collie, a mesma de um dos cães levados.

“Os filhos do Henrique se apegaram muito aos cachorros. Então, eu decidi presentear eles com esse cachorro lindo. Eu tenho certeza que ele vai ser muito bem amado. Qual o nome que eu dou para ele? Eu vou dar o nome de ‘Limite Zero’”, revelou Nattan, em referência ao nome do evento que os três se apresentaram no último sábado (18), em Fortaleza.

O dono do hit "Amor na Praia" chegou de surpresa com o animal na festa de aniversário de Henrique, que completou 35 anos nesta quinta (23). “Parabéns, irmão. Aproveita seu dia. Te amo”, escreveu Nattan, no registro do momento da entrega do filhote.

O cantor cearense compartilhou ainda o momento do reencontro com os seus pets. Ele também fez questão de entregar o ‘Limite Zero’ aos filhos de Henrique.

Legenda: Nattan reencontra os cães levados por Henrique e Juliano Foto: Reprodução/Instagram @nattan

RELEMBRE O CASO

Na madrugada da segunda-feira (20), Nattan fez uma série de stories falando sobre a atitude dos amigos sertanejos: "Os meninos ficaram aqui em casa e eu vim dormir. Estavam até agora, acredita? Vocês acreditam que acordei aqui e vi uma foto que eles levaram meus cachorros? Que caras doidos. Levaram meus cachorros, doidos".

ASSISTA:

Em vídeos divulgados por Nattan, Henrique e Juliano aparecem, cada um deles, com um dos cães em um hangar. Em uma segunda imagem publicada pelo cearense, um dos animais aparece dentro do jatinho da dupla. Até um saco de ração também foi levado pelos cantores.

"Ele vai buscar depois. Os cachorros não vão querem voltar não", diz Henrique para uma pessoa no hangar.

Em tom de "vingança", o cantor cearense escreveu no Instagram: "1x0 pra eles. Brincadeira começou agora". Nattan não contou como será realizado o retorno dos animais.