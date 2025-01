TikTok pode ser proibido nos EUA a partir de domingo (19), decide Suprema Corte

A Suprema Corte americana aprovou, nesta sexta-feira (17), uma lei que ameaça banir o TikTok dos Estados Unidos — com cerca de 170 milhões de usuários — a partir de domingo (19). O tribunal rejeitou um recurso dos donos do aplicativo chinês, que alegavam que a proibição por meio de uma lei de Joe Biden violava a Primeira Emenda.

A lei sancionada pelo presidente dos Estados Unidos em abril de 2024, determina que a plataforma tem até o dia 19 para encontrar um comprador para operação nos EUA. Caso contrário, a rede social não poderá mais funcionar no país.

Veja também Tecnologia Albânia veta uso do TikTok no país por um ano após morte de adolescente País Venda de íris gera filas no Brasil e viraliza no TikTok; entenda como funciona o projeto do cofundador do ChatGPT

Em uma derrota significativa para o TikTok, o tribunal decidiu que a lei não infringe o direito à liberdade de expressão e que o governo dos EUA mostrou que as preocupações sobre a propriedade chinesa do aplicativo são legítimas.

A decisão seguiu alerta da administração Biden de que o aplicativo representava uma ameaça "grave" à segurança nacional devido aos laços com a China.

Trump pode mudar o jogo

Ainda é possível haver uma reviravolta com a posse do republicano Donald Trump, na próxima segunda-feira (2), um dia após o prazo para banir o TikTok do país. A própria rede social informou nesta semana que manteria o salário dos funcionários nos EUA, sinalizando que acredita num outro desfecho.

O CEO do TikTok, Shou Chew, foi convidado para a posse e deve se sentar em uma posição de honra no palco, onde ex-presidentes, familiares e outros convidados importantes são tradicionalmente acomodados, segundo fontes citadas pelo jornal americano The New York Times.