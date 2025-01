Maioria dos americanos apoia a deportação de todos os imigrantes ilegais, mostra pesquisa

Uma pesquisa encomendada pelo jornal dos Estados Unidos The New York Times identificou que a maioria dos estado-unidenses apoia a deportação em massa de imigrantes ilegais no país.

Essa é uma das medidas anunciada pelo presidente eleito Donald Trump, que toma posse para seu segundo mandato na segunda-feira (20).

A pesquisa aponta que 55% são a favor da deportação, enquanto 42% são contrários. Já 3% não souberam ou não responderam.

Já considerando a deportação de imigrantes ilegais que entraram no país nos últimos quatro anos, 66% se demonstraram favoráveis. 33% se disseram contrários, e 4% não responderam.

A maioria é contra o fim da cidadania de crianças nascidas de imigrantes que estão no país ilegalmente. 55% dos entrevistados se demonstrou contra acabar com o direito de nascença, já 41% são a favor.

A pesquisa também mediu a opinião sobre o que o presidente irá fazer. Para 80% dos cidadãos, é provável que o governo de Donald Trump faça a maior operação de deportação dos Estados Unidos - já 17% acreditam se improvável, e 3% não souberam ou não responderam.

A pesquisa do jornal com o instituto Ipsos ouviu 2.128 adultos entre os dias 2 e 10 de janeiro. A margem de erro dos resultados é de 2,6 pontos percentuais.

DEPORTAÇÃO DE IMIGRANTES

Desde o primeiro dia, Donald Trump prometeu decisões impactantes para o mandato: deportações em massa de imigrantes sem documentos, alta de tarifas e indultos para seus apoiadores condenados por invadir o Capitólio.

Algumas de suas promessas podem ser questionadas judicialmente, como a eventual abolição dos direitos à terra, garantidos constitucionalmente.

O republicano Mike Johnson, reeleito presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, prometeu aplicar as políticas de Donald Trump.

Entre as medidas de 'defesa das fronteiras', está a construção de um muro que separa o país. Segundo uma reportagem do jornal The Wall Street Journal, uma grande operação contra imigrantes que não estão legalizados nos EUA deve começar na terça-feira (21).

Os primeiros afetados devem ser imigrantes com antecedentes criminais em Chicago. Até 200 agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas devem participar das buscas.