Acidente em teleférico na Espanha deixa 30 feridos

Um acidente de teleférico, neste sábado (18), em uma estação de esqui de Astún, na região de Aragão, na Espanha, deixou 30 pessoas feridas, sendo quatro em estado grave. A ocorrência foi registrada, após um cabo do teleférico se soltar, causando a queda de várias cadeiras, em uma área próxima à fronteira com a França, na cordilheira dos Pireneus.

O teleférico desmoronou em um resort na região espanhola de Aragão. A causa da falha do cabo permanece desconhecida. No momento da ocorrência, algumas pessoas ficaram penduradas no teleférico, mas foram resgatadas por equipes de emergência.

Além das quatro pessoas que estavam em estado crítico, outras seis foram levadas a hospitais. As 20 demais "receberam alta no local", indicaram os serviços de emergência.

O acidente levou ao fechamento imediato da estação, que foi evacuada.

O presidente regional de Aragão, Jorge Azcón, nas redes sociais manifestou solidariedade às vítimas e garantiu a mobilização de todos os recursos necessários para o atendimento.

As operações envolveram cinco helicópteros e 15 ambulâncias, além de um hospital de campanha montado no local para atendimento inicial. Feridos foram transferidos para hospitais próximos.

Nas redes sociais, Jorge Azcón acrescentou que enquanto se aguarda atualização sobre os feridos mais graves, era possível dizer que “felizmente, o acidente de Astún teve um impacto menor do que o que se imaginou. A rapidez e a eficácia dos serviços públicos envolvidos na operação de resgate e no atendimento aos atingidos tiveram efeito nisso”.

Investigação da ocorrência

As autoridades investigam as causas exatas do acidente. Mas, uma das hipóteses é que a falha pode ter ocorrido na polia de retorno do teleférico, que é uma peça fundamental para a estabilidade do equipamento. A perda de tensão no cabo causou a queda de algumas cadeiras e deixou outras penduradas.

Testemunhas descreveram o momento como caótico, com cadeiras caindo repentinamente e atingindo pessoas.

O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, disse ter ficado “chocado com as notícias do acidente na estação de Astún”. Ele afirmou ter conversado com o chefe da região de Aragão para “oferecer-lhe todo o apoio” do governo.