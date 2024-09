Usuários do X relatam volta da plataforma no Brasil: 'O Twitter voltou'

Quem tentou acessar a plataforma X, na manhã desta terça-feira (18), foi surpreendido pelo retorno do serviço. Usuários do aplicativo em smartphones estão comemorando a volta do microblog com postagens.

A plataforma está bloqueada no Brasil desde o dia 30 de agosto por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão, o magistrado impôs multa diária de R$ 50 mil por descumprimento, inclusive pelo uso de redes privadas, como ferramentas de VPN.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte informou que "está checando a informação sobre o acesso ao X por parte de alguns usuários. Aparentemente é apenas uma instabilidade no bloqueio de algumas redes".

A reportagem testou a versão web do X pelo computador e celular, mas não funcionou. Nos trends topics da plataforma, o assunto "O Twitter voltou" já é um dos assuntos mais comentados no país com 12,6 mil postagens.

Usuários do Bluesky divididos

No aplicativo Bluesky — considerado um dos serviços substitutos do X — usuários estão divididos entre ficar ou retornar para o antigo serviço.

O publicitário Chico Barney, personalidade da internet, comentou: "Pessoal, não sei se concordo com o retorno do Twitter. O que faremos?".

A reportagem entrou em contato com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e aguarda resposta sobre a legalidade do retorno do X no Brasil.

Elon Musk, dono da plataforma X, também não se pronunciou na rede social sobre a volta do serviço.