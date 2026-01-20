Bomba 'rasga-lata' causou incêndio na sucata Chico Alves, aponta laudo da Pefoce

O incêndio registrado na Sucata Chico Alves, em Fortaleza, foi causado por uma bomba "rasga-lata". É o que aponta o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), divulgado na tarde desta terça-feira (20).

A partir dos vestígios observados no local e nas características dos materiais atingidos, conforme o laudo pericial, "verifica-se a plausibilidade técnica de que o incêndio tenha sido iniciado por fonte térmica externa", em contato com materiais facilmente inflamáveis existentes na sucata.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Sociail (SSPDS), o laudo foi encaminhado à Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) para auxiliar nas investigações da ocorrência e capturar os possíveis envolvidos. "Oitivas e diligências seguem em andamento, com o objetivo de confirmar a dinâmica dos fatos", disse a pasta.

A PCCE esclarece, ainda, que um vídeo que circula nas redes sociais sugerindo relação com o incêndio teve a veracidade descartada após análise.

O incêndio

A sucata Chico Alves foi destruída após ser atingida por um incêndio de grandes proporções na noite do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. As operações de combate às chamas duraram quatro dias, e o incêndio foi totalmente controlado no dia 28 de dezembro.

O incêndio destruiu grande parte do ferro-velho, incluindo carros antigos, peças, móveis e objetos, além de itens de valor sentimental do proprietário, Chico Alves, de 85 anos, e roupas antigas. Animais que viviam no local também morreram ou desapareceram após o fogo.

Imóveis vizinhos ao estabelecimento também foram afetados. No total, duas casas tiveram interdição total, e outras seis foram interditadas parcialmente. Nestas, a parte dos quintais foi isolada, devido ao risco de desabamento de um muro compartilhado com a sucata.