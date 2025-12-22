Suspeito da morte de técnicos de internet em Salvador morre em operação policial

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, na manhã desse domingo (21), resultou na morte de um suspeito de matar três técnicos de internet em Salvador. Outro suspeito foi detido na ação. A Operação Signum Fractum foi coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme a Polícia Civil, diligências realizadas na localidade conhecida como Osório, no bairro de Campinas de Pirajá, desarticularam um ponto de comercialização de drogas que era utilizado por um grupo suspeito de envolvimento com homicídios e tráfico de entorpecentes na região.

No imóvel alvo da operação, os policiais apreenderam maconha, balanças de precisão e materiais utilizados para o acondicionamento de drogas.

Durante as ações, dois homens investigados pelas mortes dos três técnicos de internet — encontrados mortos na última terça-feira (16), no bairro do Alto do Cabrito — foram localizados. Um deles foi preso no bairro de São Marcos, em cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Conforme divulgado pela Polícia baiana, um segundo suspeito, identificado como Jeferson Caíque Nunes dos Santos, conhecido como Badalo, entrou em confronto com as equipes policiais. Ele foi atingido, socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, os policiais encontraram o celular pertencente a uma das vítimas do triplo homicídio, o que reforça a ligação dele com o crime.

A Operação Signum Fractum contou com a participação de mais de 50 policiais, incluindo equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

A ação também teve o apoio do Ministério Público da Bahia (MPBA) e do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

As investigações seguem em andamento para identificar e capturar outros possíveis envolvidos nos crimes.

Técnicos se preparavam para fazer serviço quando foram mortos

Legenda: Vítimas trabalhavam para um provedor de internet quando foram mortos. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a Polícia Civil, os técnicos de internet mortos foram identificadas como Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28.

Os três usavam fardamentos de uma empresa de internet e se preparavam para fazer um serviço no bairro quando foram mortos.

A TV Bahia apurou que os três homens estavam na rua quando foram abordados por homens armados. Informações de moradores apontam que o crime teria sido motivado pela falta do pagamento de um "pedágio", uma espécie de autorização que a empresa em que as vítimas trabalhavam teria que ter de traficantes da região. A Polícia não confirma essa versão.