Vereador e assessor são assassinados em sítio na Bahia

Não há informações sobre a motivação do crime.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Bahia
foto do vereador morto a tiros em um sitio de sua propriedade, no interior da bahia.
Legenda: Gleiber tinha 37 anos.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Dois homens foram mortos a tiros em um sítio no Interior da Bahia, neste domingo (9). As vítimas são o vereador de Santo Amaro, Gleiber Júnior, do Avante, e o assessor dele, Diego Castro Reis.

A Polícia Civil do Ceará disse que o crime aconteceu em uma propriedade da família do político. Nenhum suspeito pelo crime foi preso até a tarde deste domingo (9).

Horas antes do crime, o vereador chegou a publicar fotos nas redes sociais, em uma festa, na companhia dos amigos. Diego também estava no evento.

Gleiber tinha 37 anos e se colocava como ‘Porta Voz do Povo’ e um ‘Jovem que trabalha com propósito’.

Ainda não há informação sobre o que motivou o crime.

A Prefeitura de Santo Amaro decretou luto oficial de três dias devido às mortes. O crime segue sob investigação.

