Jovem morre após comer acarajé na Bahia

A jovem Ana Beatriz de Araújo Rodrigues, 19, morreu após comer um acarajé no município de Senhor do Bonfim, na Bahia. A morte suspeita é investigada pela Polícia Civil (PCBA), que aguarda laudos periciais.

O caso ocorreu na última quinta-feira (9). Ana chegou a dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu e foi a óbito.

Investigação

Ainda segundo a Polícia Civil, a Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim é a responsável pela investigação. "As guias para remoção e perícia foram expedidas enquanto laudos são aguardados para esclarecer a causa da morte", pontuou a PCBA, em nota.

A Secretaria de Saúde de Senhor do Bonfim disse, por nota, que há suspeita de "intoxicação exógena", que é a exposição do organismo a substâncias externas.